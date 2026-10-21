Врач Коломенской больницы стала участницей программы «Земский доктор»

Акушер-гинеколог Анастасия Шашкина в октябре 2026 года приступила к работе в трех сельских подразделениях Коломенской больницы. Она участвует в программе «Земский доктор», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Анастасия Шашкина принимает пациентов в Песковской поликлинике, Карасевской врачебной амбулатории и Федосьинской амбулатории.

Врач родом из Обнинска, окончила Тверской государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2025 году там же прошла первичную переподготовку по ультразвуковой диагностике, в 2026 году завершила ординатуру по акушерству и гинекологии. Во время учебы работала санитаркой в ковидном госпитале, медсестрой в отделении новорожденных областного клинического перинатального центра Твери, процедурной медсестрой и врачом-стажером в медучреждениях Твери.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров отметил, что больница стала первым местом работы Шашкиной в качестве дипломированного врача.

«Молодой специалист активно использует меры соцподдержки медиков, которые действуют на территории Московской области: участвует в программе «Земский доктор», получает компенсацию аренды жилья и дополнительные выплаты как молодой специалист», — рассказал Макаров.

К врачу можно обратиться по вопросам планирования семьи и контрацепции, для ежегодного профилактического осмотра, забора мазков и интерпретации результатов исследований, диагностики и лечения воспалительных и невоспалительных заболеваний органов малого таза.

Прием проходит по следующему графику: • вторник и пятница — Песковская поликлиника: пос. Пески, ул. 1-я Школьная, д. 2; • понедельник и четверг — Карасевская врачебная амбулатория: пос. Лесной, ул. Советская, д. 10; • среда — Федосьинская амбулатория: с. Федосьино, ул. Шоссейная, д. 1.

Записаться можно через личный кабинет портала «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», по номеру 122 или в инфомате любой поликлиники.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.