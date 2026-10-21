В Истре обновили освещение в 68 многоквартирных домах

Бригада управляющей компании АО «Истринская теплосеть» за сентябрь провела работы по обслуживанию освещения в 68 многоквартирных домах Истры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники УК АО «Истринская теплосеть» проверяют и обслуживают освещение в подъездах, тамбурах, у входов и в подвалах. Осенью, когда световой день сокращается, исправные светильники особенно важны для безопасного передвижения и доступа к коммуникациям.

За сентябрь бригада заменила 290 люминесцентных, светодиодных и обычных ламп, девять настенных и подвесных светильников. Еще 68 светильников заменили на светодиодные. Также установили девять плафонов, пять розеток и один выключатель.

Работы провели по адресам: • ул. 25 лет Октября, д. 4; • ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 33, 35, 38, 40, 41, 46, 49, 50, 53, 62А, 62Б; • ул. Босова, д. 3, 14, 15, 18, 20, 23/44; • ул. Главного Конструктора В. И. Адасько, д. 2, 4, 4А, 7к1, 7к2, 7к3; • ул. Кирова, д. 7; • ул. Ленина, д. 1, 1А, 4, 5к1, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 19, 25, 72, 103; • ул. Лесхоз, д. 6; • ул. Первомайская, д. 8, 10, 12, 14; • ул. Рабочая, д. 1А; • Рабочий проезд, д. 4А, 5А; • пл. Революции, д. 9; • ул. Советская, д. 13к1, 13к2, 27А, 34; • ул. Урицкого, д. 40, 43; • Чеховский переулок, д. 5; • ул. Шнырева, д. 2, 4; • ул. Юбилейная, д. 2, 4, 6, 8, 13, 14, 14А, 15, 19, 21.

В доме № 7 на улице Ленина в сентябре полностью обновили систему освещения. Здесь установили светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются автоматически.

Сообщения о неисправностях освещения в подъездах, тамбурах и у входов принимает круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть» по телефонам +7 (991) 650-68-80 и +7 (977) 115-76-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.