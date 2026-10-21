В Истре продолжают взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги

Задолженность жителей Истры за жилищно-коммунальные услуги превысила 417,5 млн рублей на 1 октября 2026 года. Неплательщикам предлагают рассрочку, а при отсутствии добровольной оплаты обращаются в суд и к приставам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 1 октября жители задолжали МБУ «ЖКУ м.о. Истра» более 78 млн рублей, АО «Истринская теплосеть» — 195 млн рублей за тепло, МУП «Истринский водоканал» — 144,5 млн рублей за водоснабжение и водоотведение. Почти 40% должников — наниматели муниципального жилья по договорам социального найма.

Работу с неплательщиками начинают с уведомлений, звонков, личных встреч и разъяснений. Жителям предлагают погасить долг добровольно, в том числе в рассрочку. Если вопрос не решается, материалы передают в суд и службу судебных приставов. Для оформления рассрочки при сложной финансовой ситуации необходимо обратиться в организацию, выставившую счет.

С начала 2026 года МБУ «ЖКУ м.о. Истра» направило приставам судебные приказы на 27 млн рублей. Исполнительные производства возбуждены на 23,5 млн рублей. Взыскано 7,5 млн рублей, в том числе 6 млн — непосредственно приставами. За тот же период «Истринская теплосеть» взыскала 41,5 млн рублей, «Истринский водоканал» — около 15 млн рублей в рамках исполнительных производств.

Долги юридических лиц перед «Истринской теплосетью» с начала года сократились с 37,6 до 9,6 млн рублей, перед «Истринским водоканалом» — с 31,64 до 17,76 млн рублей. Эти средства необходимы для содержания и ремонта многоквартирных домов и инженерных сетей, обслуживания оборудования и бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.