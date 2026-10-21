В Химках открыли выставку об истории полярной авиации

Выставка «К полюсам Земли» открылась 20 октября в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина. Экспозиция об освоении Арктики и Антарктики будет работать до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основу экспозиции составили почти 50 работ художницы Екатерины Люхиной — иллюстраций к интерактивной книге Алексея и Полины Белокрыс «Полярная авиация». Выставка охватывает историю от первых полетов на воздушных шарах до современных беспилотников.

Партнер проекта, Долгопрудненский историко-художественный музей, предоставил экспонаты, в том числе детальную модель дирижабля «Осоавиахим» В-6.

«Эта выставка — настоящее погружение в мир мужества», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В открытии участвовали научный сотрудник Долгопрудненского музея Ирина Калашникова и путешественница, основатель кают-компании «Мечтайте» Елена Губина. Губина, работавшая с капитаном Николаем Литау, поделилась опытом морских и полярных походов.

Депутат Московской областной думы Николай Томашов подчеркнул связь истории Химок и Долгопрудного с развитием авиации и науки, а также значение культурного сотрудничества городов.

Посетители смогут увидеть картины, макеты и иллюстрации, а также познакомиться с книгой «Полярная авиация». История освоения Севера представлена в ней через объемные 3D-конструкции и редкие архивные факты. Возрастная маркировка выставки — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.