Шестиклассники в Подольске узнали о 3D-моделировании с помощью нейросетей

Шестиклассники узнали, как нейросети помогают создавать трехмерные модели и применять их в учебе и повседневной жизни. В обучающем видеоролике основные этапы 3D-моделирования показали на примере деталей для велошлема.

Вместе с педагогом ученики разобрали, как формулировать запросы для нейросети, и обсудили возможности 3D-печати. Школьники предложили напечатать подставки для кружек и бумаги, полезные детали и макет города. Занятие помогло им представить, как цифровая идея превращается в реальный предмет и решает практические задачи.

Отдельно участники поговорили о профессиях, связанных с 3D-моделированием. Эти навыки востребованы у инженеров, дизайнеров, разработчиков компьютерных игр и приложений. Работа с моделями развивает техническое мышление, внимательность и творческие способности.

Занятие стало первым из пяти, запланированных на 2026–2027 учебный год в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Проект знакомит школьников с информационными технологиями и ИТ-профессиями, помогает развивать цифровые навыки.

«Урок цифры» реализуется с 2018 года при участии Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и ведущих технологических компаний страны. Каждый учебный год проект посвящен новым темам. Для учеников 5–9-х классов предусмотрены тематические занятия, практические задания и интерактивные упражнения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.