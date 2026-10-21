Украинец женился на будущей теще-инвалиде ради выезда из страны, но просчитался

Украинец женился на будущей теще-инвалиде, чтобы сбежать за границу, но обман вскрылся. Теперь ему грозит уголовная статья, сообщает РИА Новости .

В украинском законодательстве указано, что военнообязанные могут уехать за границу, если сопровождают супругу-инвалида при пересечении границы. Этим и решил воспользоваться 37-летний местный житель.

Он оформил брак с 52-летней женщиной-инвалидом и попытался с ней попасть в Молдавию. В пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области пограничники проверили документы «молодых», после чего задали им несколько вопросов. Но при общении супруги путались в ответах и не могли согласованно рассказать о знакомстве и своей совместной жизни.

Когда обман вскрылся, жених признался, что спутница на самом деле его будущая теща, а брак с ней он заключил, чтобы сбежать из страны. Через границу его не пропустили. Кроме того, в правоохранительные органы было направлено сообщение по уголовной статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Украинцу грозит до девяти лет тюрьмы.

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