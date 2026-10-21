В Подмосковье завершился форум лабораторных инноваций

Одним из ключевых спикеров форума стала Галина Викторовна Волкова, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы. Она представила доклад «От риска к контролю: лабораторный маршрут пациента. Диабет, сердечно-сосудистый и почечный риск в системе диспансеризации», посвященный опыту учреждения.

Волкова рассказала, как на амбулаторном этапе переходят от выявления факторов риска к их контролю. Алгоритмы ранней диагностики позволяют обнаружить преддиабет, скрытые маркеры хронической болезни почек и атеросклеротические изменения на доклинической стадии, а затем сразу включить пациента в программу диспансерного наблюдения.

«За каждым лабораторным показателем стоит конкретный пациент. Сегодня важно не просто выявить отклонение в анализах, а обеспечить полный клинический маршрут: от оценки риска и уточнения диагноза до своевременного лечения и диспансерного наблюдения», — подчеркнула Галина Волкова.

По ее словам, каждый результат обследования должен становиться основанием для конкретных действий, а пациенты с выявленными факторами риска не должны оставаться без внимания. Результат профилактики зависит от своевременности медицинской помощи.

Одинцовская областная больница — ведущее медицинское учреждение западного Подмосковья, которое внедряет цифровые технологии и принципы доказательной медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.