сегодня в 16:08

Линда вновь исполнила «Ворону» на фоне судебных разбирательств с Фадеевым

Линда выступила с песней «Ворона», несмотря на запреты продюсера Максима Фадеева. О выступлении рассказали в оргкомитете премии FB «Люди года — 2026», сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица посетила ежегодную церемонию на фоне судебных разбирательств с Фадеевым. Организаторы присвоили ей титул «Рок-легенда».

«Певица Линда, получив титул „Рок-легенда“, подтвердила его самым убедительным способом — вышла на сцену и исполнила свои знаменитые хиты. „Я ворона“, „Мало огня“ и другие композиции с первых нот вызвали восторг публики», — рассказали в оргкомитете.

Гости церемонии подпевали артистке и встречали песни аплодисментами.

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