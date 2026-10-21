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Линда вновь исполнила «Ворону» на фоне судебных разбирательств с Фадеевым

Культура
Максим Богодвид

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Линда выступила с песней «Ворона», несмотря на запреты продюсера Максима Фадеева. О выступлении рассказали в оргкомитете премии FB «Люди года — 2026», сообщает Общественная Служба Новостей.

Певица посетила ежегодную церемонию на фоне судебных разбирательств с Фадеевым. Организаторы присвоили ей титул «Рок-легенда».

«Певица Линда, получив титул „Рок-легенда“, подтвердила его самым убедительным способом — вышла на сцену и исполнила свои знаменитые хиты. „Я ворона“, „Мало огня“ и другие композиции с первых нот вызвали восторг публики», — рассказали в оргкомитете.

Гости церемонии подпевали артистке и встречали песни аплодисментами.

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