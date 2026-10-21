Врач Глебова: утренняя скованность пальцев может указывать на остеоартрит
Врач-ревматолог Скандинавского Центра Здоровья Лейсан Глебова предупредила, что скованность пальцев по утрам может быть признаком остеоартрита или воспалительного заболевания, сообщает RT.
По одному симптому поставить диагноз нельзя. Важно учитывать, как долго длится скованность, есть ли боль и припухлость, какие суставы беспокоят и становится ли легче после движения.
«При остеоартрите скованность обычно проходит в течение получаса, а боли в суставах кистей усиливаются после нагрузки. Если скованность держится дольше, до нескольких часов, суставы заметно припухли, пальцы хуже двигаются и кисть трудно сжать в кулак, нужно исключить воспалительное заболевание, в том числе ревматоидный артрит», — подчеркнула Глебова.
При ревматоидном артрите часто страдают обе кисти, но симметрия не обязательна, уточнила врач. Если припухлость сохраняется или длительная скованность повторяется ежедневно, стоит в ближайшее время обратиться к ревматологу. Особенно важно не откладывать осмотр при опухании мелких суставов кистей.
Специалист осмотрит суставы и при необходимости назначит анализы крови и снимки кистей. Даже нормальные результаты не отменяют необходимости оценить стойкую припухлость, отметила Глебова.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.