Врач Глебова: утренняя скованность пальцев может указывать на остеоартрит

Врач-ревматолог Скандинавского Центра Здоровья Лейсан Глебова предупредила, что скованность пальцев по утрам может быть признаком остеоартрита или воспалительного заболевания, сообщает RT .

По одному симптому поставить диагноз нельзя. Важно учитывать, как долго длится скованность, есть ли боль и припухлость, какие суставы беспокоят и становится ли легче после движения.

«При остеоартрите скованность обычно проходит в течение получаса, а боли в суставах кистей усиливаются после нагрузки. Если скованность держится дольше, до нескольких часов, суставы заметно припухли, пальцы хуже двигаются и кисть трудно сжать в кулак, нужно исключить воспалительное заболевание, в том числе ревматоидный артрит», — подчеркнула Глебова.

При ревматоидном артрите часто страдают обе кисти, но симметрия не обязательна, уточнила врач. Если припухлость сохраняется или длительная скованность повторяется ежедневно, стоит в ближайшее время обратиться к ревматологу. Особенно важно не откладывать осмотр при опухании мелких суставов кистей.

Специалист осмотрит суставы и при необходимости назначит анализы крови и снимки кистей. Даже нормальные результаты не отменяют необходимости оценить стойкую припухлость, отметила Глебова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.