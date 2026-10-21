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Юлия Савичева впервые выступила после развода

Культура
Максим Богодвид

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Юлия Савичева вернулась на сцену после развода. Певица рассказала об этом на церемонии FB «Люди года — 2026», сообщает Общественная Служба Новостей.

На церемонии Савичева получила награду в номинации «Поп-рок артист года». Она исполнила композицию, которая напомнила слушателям ее ранние лирические работы.

Для выступления певица выбрала кожаную куртку и макси-юбку оригинального кроя. В образе она сделала акцент на выразительных фактурах и необычном силуэте.

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — отметила Савичева.

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