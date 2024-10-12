Погибшие при пожаре на АЗС в Грозном убегали от отброшенной взрывом цистерны

Момент гибели двух детей и двух взрослых при взрыве на АЗС в Грозном попал на видео. Они скончались под крутящейся цистерной, которую отбросило в сторону взрывной волной, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видны продолжающиеся взрывы на АЗС «Лидер». В какой-то момент с АЗС в сторону, где были люди, отбросило цистерну.

Момент, как взрослые и дети пытаются убежать от вращающейся цистерны, оказался на видео. Скорость у резервуара была слишком высокой, погибшие не успели спастись.

Ранее сообщалось, что АЗС «Лидер» работала с грубыми нарушениями. Последняя проверка была три года назад. Момент вылета взорвавшейся цистерны во двор жилого дома также попал на видео.