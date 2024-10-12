Видео: взорвавшаяся на АЗС в Грозном цистерна вылетела во двор жилого дома
Mash: цистерну выбросило во двор ЖК при взрыве на АЗС в Грозном
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Газовую цистерну откинуло в один из близлежащих дворов после взрыва на АЗС «Лидер» в Грозном, сообщает Mash.
Резервуар на огромной скорости пролетел по дороге и смял припаркованный автомобиль. Цистерна остановилась всего в нескольких метрах от жилого дома.
Машина получила критические повреждения. Рядом со смятым автомобилем лежат его обломки.
Судя по видео, двор не получил особых повреждений. С территории заправки идет черный дым.
Сильный взрыв произошел в субботу около 15:30. Сначала на АЗС начался пожар, после чего раздались хлопки.