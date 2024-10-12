Видео: взорвавшаяся на АЗС в Грозном цистерна вылетела во двор жилого дома

сегодня в 16:25

Mash: цистерну выбросило во двор ЖК при взрыве на АЗС в Грозном

Газовую цистерну откинуло в один из близлежащих дворов после взрыва на АЗС «Лидер» в Грозном, сообщает Mash .

Резервуар на огромной скорости пролетел по дороге и смял припаркованный автомобиль. Цистерна остановилась всего в нескольких метрах от жилого дома.

Машина получила критические повреждения. Рядом со смятым автомобилем лежат его обломки.

Судя по видео, двор не получил особых повреждений. С территории заправки идет черный дым.

Сильный взрыв произошел в субботу около 15:30. Сначала на АЗС начался пожар, после чего раздались хлопки.