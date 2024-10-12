Двое взрослых и два ребенка погибли при взрыве цистерны с газом в Грозном

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Baza: при взрыве цистерны с газом в Грозном погибли 4 человека

В Грозном при взрыве цистерны с газом на автозаправочной станции «Лидер» погибли дети 5 и 6 лет, а также двое взрослых, сообщает Baza .

Кем друг другу приходились погибшие, не уточняется. Пока неизвестно, одна это семья или случайные люди, оказавшиеся в одном месте.

Личности жертв трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Сама АЗС после взрыва выгорела полностью, об этом свидетельствуют фото и видео с места происшествия.