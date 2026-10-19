Новая схема мошенников: распиаренные каналы обещают скачать ChatGPT на iPhone

Люди приходят в распиаренные каналы, обещающие им за пару тысяч обойти блокировки и скачать на телефон приложение ChatGPT. Однако в реальности злоумышленники берут iPhone под контроль.

Схему мошенники придумали простую. Они просят человека перезайти в Apple ID с другими данными, и, как только пользователь вводит их, iPhone сразу выключается. Потом с владельцем связывается злоумышленник и требует 10 тыс. рублей за возврат доступа. Он уверяет, что перепрошивка и сброс настроек на телефоне не помогут, а еще пугает, что видит геолокацию владельца.

Одна из пострадавших не стала платить аферистам. Девушка с доказательствами обратилась в поддержку Apple, но уже почти неделю ждет ответа. В других подобных историях компания владельцам iPhone не помогла, а в сервисах мастера просят за услуги половину стоимости телефона.

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