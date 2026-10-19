Армия РФ ударила по ЦОД и хранилищам крылатых ракет и дронов ВСУ Спецоперация сегодня в 08:52 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Этой ночью российские военные нанесли массированный удар по хранилищам крылатых ракет и дронов, центру обработки данных на Украине, сообщает Минобороны России.