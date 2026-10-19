Армия РФ ударила по ЦОД и хранилищам крылатых ракет и дронов ВСУ
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Этой ночью российские военные нанесли массированный удар по хранилищам крылатых ракет и дронов, центру обработки данных на Украине, сообщает Минобороны России.
ВС РФ били по противнику высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности.
В результате пострадали предприятия военной промышленности, хранилища крылатых ракет и беспилотников. Еще под удар попал центр обработки данных. Пораженные объекты находились в Киеве и области.
Ранее ВС РФ поразили сухогруз в 50 км от Одессы.
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