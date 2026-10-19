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Армия РФ ударила по ЦОД и хранилищам крылатых ракет и дронов ВСУ

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Этой ночью российские военные нанесли массированный удар по хранилищам крылатых ракет и дронов, центру обработки данных на Украине, сообщает Минобороны России.

ВС РФ били по противнику высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности.

В результате пострадали предприятия военной промышленности, хранилища крылатых ракет и беспилотников. Еще под удар попал центр обработки данных. Пораженные объекты находились в Киеве и области.

Ранее ВС РФ поразили сухогруз в 50 км от Одессы.

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