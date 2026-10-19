Стало известно, сколько хотят потратить россияне для встречи 2027 года по-новому

Больше половины россиян (55%) планируют обновить интерьер к Новому году, а средний бюджет на эти покупки составляет 14 тысяч рублей, причем 13% уже начали приобретать что-то для дома, сообщили РИАМО в «Авито» по итогам опроса.

Уже начала делать покупки молодежь 18–24 лет (20% тех, кто начал новогодний шопинг). Еще четверть (27%) пока не определилась, будет ли искать что-то новое.

Самая популярная категория покупок — освещение: светильники, торшеры и другие лампы планируют приобрести 44% респондентов. На втором месте — текстиль: пледы, покрывала, постельное белье (38%). Новый декор — свечи, статуэтки и стильные детали — закупят 30%. Еще 24% собираются обновить посуду, а 22% — мебель.

Основной канал покупок — онлайн-платформы, их выбрали 78% опрошенных. При этом каждый третий (38%) все равно отправится в офлайн-магазины, а 14% планируют заказывать на специализированных сайтах — например, в интернет-магазинах мебели и декора.

Средний бюджет на обновления составляет 14 тысяч рублей. При этом 27% закладывают до 5 тысяч, 31% — от 5 до 15 тысяч, 19% готовы потратить от 15 до 30 тысяч, а 14% — еще больше.

Выбирая товары для дома, россияне в первую очередь смотрят на цену и качество — эти критерии назвали по 68% опрошенных. Быстрее принять решение о покупке большинству (55%) помогают скидки и акции. Для трети (30%) важны отзывы и рейтинг продавца — особенно среди молодежи 18–24 лет (38%). Еще 20% учитывают скорость доставки, а 17% — возможность возврата.

Не планируют никаких обновлений 18% респондентов — чаще всего это люди старше 65 лет (25%). Среди главных причин они называют высокие цены (59%) и нехватку времени (26%). Также опрошенные отмечали сложности выбора (24%) и страх ошибиться (19%) — некоторые боятся купить что-то не то, что испортит интерьер.

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