Гарантия доходности и давление: как мошенники заманивают в псевдоинвестиции

Гражданам предлагают вложиться в криптовалюты, акции крупных компаний и другие якобы перспективные финансовые инструменты. Вместо реальных инвестиций человек получает поддельную платформу или реквизиты злоумышленников, заявил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Настораживать должны гарантированная высокая доходность, давление с требованием вложить деньги немедленно и необходимость дополнительных переводов для вывода „прибыли“», — отметил эксперт.

Как защитить себя

Механика большинства этих атак строится на сочетании трех факторов: доверия к официальным источникам, недостатка проверенной информации и искусственно созданной срочности.

«Не сканируйте QR-коды из неожиданных писем, не оплачивайте сомнительные требования и не вводите персональные данные на неизвестных ресурсах. Никому не сообщайте коды подтверждения, даже если собеседник представляется сотрудником государственного органа или службы безопасности. Проверяйте сведения самостоятельно через официальные сайты и приложения», — рассказал специалист.

Если сообщение касается работы, воинского учета, финансов или персональных данных, не продолжайте разговор по указанным в нем контактам. Самостоятельно найдите официальный канал связи и уточните информацию. Если данные уже раскрыты, незамедлительно защитите соответствующие аккаунты, обратитесь в банк при риске финансовых операций и сохраните доказательства для обращения в правоохранительные органы.

«Как специалист по информационной безопасности, считаю принципиально важным подчеркнуть: сегодня защищать необходимо не только устройства и информационные системы, но и сам процесс принятия решений человеком», — подчеркнул Кокунцыков.

Технические средства защиты не компенсируют передачу кода постороннему или добровольный перевод денег под психологическим давлением. Чем убедительнее становится цифровая подделка, тем важнее независимая проверка информации, заключил эксперт.

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