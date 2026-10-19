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В США обсуждают возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что обсуждается возможность встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, пишет газета «Известия» .

Как подчеркнул Рубио, Штаты еще ищут возможности для завершения конфликта на Украине, а Трамп открыт к любым действиям, которые помогут в этом вопросе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи.

При этом двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина точно состоится на саммите АТЭС.

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