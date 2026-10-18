Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз в 50 км от Одессы
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
В течение дня 18 октября Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжили атаки беспилотников на морские суда, которые привлекаются к перевозке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны России.
Очередной целью стал сухогруз, следовавший морем в 50 километрах юго-западнее порта Одесса.
По данным ведомства, на борту судна находились грузы военного и двойного назначения.
Бойцы ВС РФ ежедневно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию.
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