Жестокие видео и ненависть к друзьям: признаки опасного влияния на подростка

Интерес к жестоким видео, резкое изменение отношения к друзьям и повышенная скрытность могут указывать на вовлечение подростка в деструктивное сообщество, сообщила РИАМО клинический психолог, ЭОТ-терапевт Ксения Солопанова.

«Сама по себе принадлежность к группе для подростка — это норма. Подростковый возраст — время, когда сверстники становятся важнее родителей, когда формируется идентичность. Деструктивные движения отличаются тем, что требуют отказа от себя. Они дают чувство принадлежности через обесценивание других, через культ силы или смерти, через идею, что мир враждебен, а мы избранные», — объяснила Солопанова.

Одним из тревожных признаков может стать интерес к жестокому контенту. Подросток спокойно смотрит видео со сценами насилия, не отводит взгляд и даже комментирует происходящее с интересом. Меняется и отношение к окружающим. Прежние друзья, которые не разделяют новые взгляды, внезапно становятся для него «тупыми», «слабыми» и «непонимающими». Ребенок отдаляется от старой компании, замыкается дома и перестает рассказывать, где и с кем проводит время.

«Подросток начинает использовать специфический сленг, который вы не понимаете, и отказывается объяснять. Это особые рамки восприятия, которые постепенно заставляют думать по-другому», — отметила специалист.

Дополнительными сигналами могут стать повышенная скрытность, нежелание показывать переписки и резкие изменения в поведении. При этом символика, одежда и музыкальные предпочтения не всегда свидетельствуют о принадлежности к опасной группе.

Почему подростки попадают под влияние

«Если ребенок уже находится в состоянии внутреннего конфликта, он ищет место, где его напряжение получит объяснение. И деструктивные движения предлагают простое объяснение: ты злишься, потому что мир несправедлив. Мы знаем, кто виноват», — рассказала психолог.

Тревожность сама по себе не означает, что подросток обязательно окажется в опасном сообществе. Родителям лучше начинать разговор не с обвинений и требований показать телефон, а с искреннего интереса к состоянию ребенка.

«Я замечаю, что ты последнее время какой-то напряженный. Мне кажется, тебе тяжело. Я не знаю, что происходит, но я рядом», — привела пример психолог.

По ее словам, подростку, который ищет понимания, особенно важно чувствовать, что дома его готовы выслушать.

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