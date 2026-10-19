Важный эволюционный механизм: почему не надо сбивать детям температуру 38

Сбивать у детей температуру 38 градусов не нужно, это может нарушить естественный иммунный ответ, сообщила РИАМО детский врач-невролог, врач-педиатр клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Татьяна Мозолевская.

«Лихорадка у детей служит важным эволюционным механизмом, который активирует иммунный ответ и помогает организму бороться с инфекциями. Сбивать температуру ниже 38 градусов не стоит, так как нарушается или не запускается каскад иммунного ответа на инфекционный агент. Также нет должного уровня выработки интерферонов и не ускоряется созревание иммунных клеток», — заявила Мозолевская.

Она отметила, что не будет и должного уровня обмена веществ для нейтрализации токсинов возбудителей. Часть вирусов и бактерий перестает размножаться только при температуре выше 38 градусов.

Часто, когда температуру до 38 градусов и выше сбивают, превышается суточная норма безопасного использования жаропонижающих. Избыточный прием препаратов приводит к поражению ЖКТ, почек, печени, нарушению свертываемости крови.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.