Выгорела полностью: стало известно, что именно взорвалось на АЗС в Грозном

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Пожарные ликвидируют последствия взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном

В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу днем взорвалась цистерна с газом, после чего начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства работают на месте происшествия. Они тушат пожар.

Информация о пострадавших уточняется. Причину взрыва цистерны предстоит установить компетентным специалистам.

Видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «112». На размещенных в Сети кадрах видно, что автозаправочная станция полностью выгорела.