Выгорела полностью: стало известно, что именно взорвалось на АЗС в Грозном
Пожарные ликвидируют последствия взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном
Фото - © Telegram-канал Baza
В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу днем взорвалась цистерна с газом, после чего начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства работают на месте происшествия. Они тушат пожар.
Информация о пострадавших уточняется. Причину взрыва цистерны предстоит установить компетентным специалистам.
Видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «112». На размещенных в Сети кадрах видно, что автозаправочная станция полностью выгорела.