Опубликованы подробности о водителе Volkswagen в Москве, который рухнул в реку

В российской столице продолжается расследование обстоятельств падения автомобиля марки Volkswagen в Москву-реку днем 4 января. Стало известно, что машина принадлежала 43-летнему Анатолию К., который в момент трагедии находился за рулем, пишет SHOT .

Погибший мужчина был вторым владельцем иномарки, которую купил осенью 2020 года. В последний раз он обследовал транспортное средство на предмет исправностей в ноябре 2024 года. К тому моменту пробег Volkswagen составлял 143 тысячи километров.

В настоящее время автомобиль с помощью спецтехники подняли с речного дна. На месте происшествия обнаружен черный портфель, принадлежавший водителю, но его содержание не уточняется.

Ранее прокуратура показала момент падения машины в столичную реку. Ведомство взяло на собственный контроль ход расследования дела.