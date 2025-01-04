Труп водителя нашли в свалившемся в реку автомобиле Volkswagen в Москве
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Труп водителя нашли в Volkswagen, свалившемся в реку в российской столице. Автомобиль оказался на расстоянии 15 метров от берега Лужницкой набережной, сообщает SHOT.
Машину обнаружили на глубине три метра. У водителя не получилось вылезти из авто. Он умер.
В Москве в районе Лужнецкой набережной в реку упал автомобиль. Он на большой скорости въехал в ограждение и сломал его.
Ранее прокуратура опубликовала видео падения автомобиля в Москва-реку.