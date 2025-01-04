Прокуратура показала видео падения машины в Москва-реку

Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль ход расследования дела, в котором машина, двигаясь по Лужнецкой набережной, протаранила защитный барьер и оказалась в реке, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства .

Прокуратура также показала видео падения машины в воду. На кадрах видно, что транспортное средство на скорости врезается в ограждение, проламывает его и вместе с обломками падает с моста.

В настоящее время на месте происшествия развернута активная работа городских экстренных служб. Детали аварии выясняются следователями под надзором прокуратуры ЦАО Москвы. По неофициальной информации, все, кто был в машине, погибли.

Столичный Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что в районе ДТП, где машина упала в воду, движение транспорта организовано в штатном режиме. Никаких ограничений не вводилось.

Ранее сообщалось, что на место, где в Москве в воду упала машина, вызвали не только спасателей, но и водолазов.