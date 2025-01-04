В Москва-реку упала машина, на месте работают спасатели
Фото - © соцсети
В российской столице в районе Лужнецкой набережной с дороги слетела машина, на скорости влетела в ограждение, пробила его и упала в реку, сообщает SHOT.
Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением и в итоге оказался вместе с машиной в воде.
На месте происшествия работают экстренные службы. К поисковым работам привлекли водолазов.
Сколько человек находилось в утонувшей машине, пока не сообщается.