Опубликованы кадры с раненым пилотом самолета Flydubai после поножовщины

Telegram-канал «Голос Израиля» опубликовал видео с раненым командиром воздушного судна авиакомпании Flydubai после поножовщины на борту.

На кадрах видно, как раненному пилоту надели кислородную маску и оказывают первую медицинскую помощь. В этот момент мужчина находится в сознании. Стены и пол самолета измазаны кровью.

Кроме того, израильское издание С14 опубликовало кадры, записанные одним из пассажиров вскоре после посадки самолета в Саудовской Аравии.

«Здесь есть пилот, получивший тяжелейшее ранение, его эвакуируют. Похоже, там еще один террорист… он связан. Ваш отец — герой. Один из героев — не единственный», — рассказывает мужчина своей семье о случившемся.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Ранее сообщалось, что самолетом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту. Но позднее появились другие версии о происхождении пилотов.

Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. После инцидента самолет совершил успешную посадку в Саудовской Аравии. Израиль квалифицирует нападение второго пилота на командира экипажа как полноценный теракт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.