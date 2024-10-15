Опубликованы кадры подрыва межкорейских дорог, который провели в КНДР

Опубликованы кадры подрыва нескольких участков межкорейских дорог, которые провели в КНДР со своей стороны границы, сообщает Mash .

Взрывы произошли к северу от военной демаркационной линии. КНДР подорвала дороги Кенги и Донхэ, ведущие в Южную Корею.

На опубликованных видеоматериалах видно, как к участку одной из дорог подъезжают грузовики и спецтехника. После проведения работ по подготовке к подрыву они уезжают.

Затем раздается взрыв. Судя по кадрам, он был довольно мощный, хотя и локальный. Во избежание жертв северокорейские специалисты установили специальные ограждения.

На участке второй дороги, судя по кадрам, взрыв оказался еще мощнее. После него образовался густой серо-черный дым.

После того, как КНДР подорвала несколько межкорейских дорог на своей территории, армия Южной Кореи усилила наблюдение и боевую готовность. Затем южнокорейские военные обстреляли территории южнее линии межкорейской границы.

Отмечается, что все произошедшее может быть связано с тем, что накануне Ким Чен Ын обвинил Южную Корею в военных провокациях из-за запуска беспилотников. КНДР тогда выдала противнику «последнее предупреждение».