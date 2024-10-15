Южная Корея обстреляла границу с КНДР в ответ на подрыв дорог
Военные Южной Кореи открыли огонь по территориям южнее линии межкорейской границы в ответ на взрыв общих дорог в КНДР, сообщает Life.ru со ссылкой на агентство Ренхап.
При подрыве Северной Кореей дорог на границе южнокорейские военнослужащие не пострадали.
«Наши Вооруженные силы провели ответные стрельбы в регионе к югу от военной демаркационной линии», — заявили в Сеуле.
Ранее в Северной Корее осуществили взрыв нескольких участков дорог на границе. Подрыв произошел на территории КНДР.
До этого в Генштабе Вооруженных сил Северной Кореи было объявлено, что с 9 октября страна начнет закрывать автомобильные и ж/д маршруты, связывающие ее с главным «противником» — Южной Кореей. В КНДР также будут проводиться работы по укреплению оборонительных позиций.