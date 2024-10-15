КНДР подорвала несколько межкорейских дорог на своей территории

В КНДР провели подрыв нескольких зон межкорейских дорог. Детонация произведена на территории государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ренхап».

До этого в генеральном штабе вооруженных сил КНДР сообщили, что страна 9 октября начнет блокировать авто- и железные дороги, которые соединяют государство с основным «противником» — Южной Кореей. В КНДР также организуют фортификацию оборонных рубежей. Эту информацию передали армии США, чтобы не допустить возникновения столкновений.

В ответ военнослужащие Южной Кореи усилили наблюдение. Они повысили готовность к столкновению.

Ранее Ким Чен Ын утвердил алгоритм действий на случай «нарушения суверенитета». Глава КНДР дал указания по тому, как использовать «силы сдерживания» в случае конфликта с «врагами».