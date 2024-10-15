Ким Чен Ын утвердил алгоритм действий на случай «нарушения суверенитета»

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Глава КНДР Ким Чен Ын утвердил меры противодействия противнику на совещании с военнослужащими и силовиками из-за «серьезной провокации нарушения суверенитета государства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

На совещании Ким Чен Ын утвердил алгоритм ответных действий на случай повторения попыток нарушения суверенитета. Было определено направление мер противодействия.

Глава КНДР раздал указания по тому, как использовать «силы сдерживания» в случае конфликта с «врагами».

Ранее Северная Корея сделала «последнее предупреждение» Южной из-за провокации с распространением листовок в Пхеньяне. Наступательные силы на границе будут приведены в боевую готовность.