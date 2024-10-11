Последнее предупреждение: КНДР пригрозила Южной Корее за провокацию с БПЛА
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КНДР делает «последнее предупреждение» Южной Корее и собирается привести в готовность наступательные средства на границе с ней, сообщает ТАСС.
Ранее в северокорейском МИД заявили, что Южная Корея распространяла листовки в Пхеньяне с помощью дронов. Эту акцию назвали «неприемлемой провокацией».
КНДР потребовала прекратить полеты южнокорейских дронов и сделала «последнее предупреждение». Южная Корея отрицает отправку беспилотников.
В МИД КНДР также заявили, что Пхеньян приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием при атаке Южной Кореи и США. Государство применит все имеющиеся наступательные средства, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет.