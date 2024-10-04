сегодня в 05:16

Ким Чен Ын заявил КНДР ответит ядерным оружием в случае атаки Южной Кореи и США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян применит ядерное оружие в случае нападения на Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает « Газета.ру » со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, КНДР применит все имеющиеся наступательные средства, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет.

Ким Чен Ын также заявил, что в случае нападения на КНДР будет применено ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал страны «в геометрической прогрессии». Глава республики также поставил задачи по увеличению производства ядерных материалов для атомного оружия.

Кроме этого, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из РСЗО калибра 600 мм нового типа.