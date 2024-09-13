Ким Чен Ын поручил нарастить в разы производство ядерного оружия
Глава КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал страны «в геометрической прогрессии», пишет ТАСС.
«Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана с целью наращивания ядерного арсенала „в геометрической прогрессии“, — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Глава республики также поставил задачи по увеличению производства ядерных материалов для атомного оружия.
Крое этого, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из РСЗО калибра 600 мм нового типа.