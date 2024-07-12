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Опубликовано еще одно видео с места крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье

Еще одно видео с места крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной появилось в Сети, сообщает Mash .

На видео с места падения можно заметить столб черного дыма, возвышающийся над полем.

По предварительной информации, 12 июля лайнер совершал тестовый полет, его обкатывали после ремонта. Самолет летел во Внуково.

Воздушное судно принадлежит «Газпром-Авиа». Самолет 2015 года выпуска.

Предварительно, на борту находились три члена экипажа. Все они погибли.