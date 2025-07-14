Полковнику ВСУ Дзяману предъявлено обвинение в теракте

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, обвиняемого в приказе сбить российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими военнопленными в январе 2024 года, сообщает ТАСС .

Согласно судебным материалам, фигуранту вменяют террористический акт (ч.3 ст. 205 УК РФ) с санкцией до пожизненного заключения.

Расследование установило, что 24 января 2024 года под Белгородом расчет украинского комплекса Patriot по приказу Дзямана уничтожил Ил-76М с 65 пленными для обмена. Ранее, 23 февраля того же года, его бригада сбила российский самолет ДРЛО А-50 над Кубанью, что привело к гибели 10 членов экипажа. За этот инцидент Южный окружной военный суд уже приговорил полковника заочно к пожизненному сроку.

Следственный комитет РФ объявил Дзямана в розыск через Интерпол, подчеркивая, что он действовал по указанию высшего командования ВСУ. «Военнослужащие исполняли явно преступный приказ, нарушающий все конвенции», — отмечают в ведомстве. Срок двухмесячного ареста начнет исчисляться в случае экстрадиции или задержания фигуранта.

Катастрофа Ил-76 стала одним из самых резонансных эпизодов конфликта — на борту находились украинские военные, которых перевозили для очередного обмена. Киев официально не признал причастность к инциденту, однако российские следователи представили данные радиоперехватов с указанием координат цели.