Президент США лично наградил российского голкипера ПСЖ

На церемонии награждения по итогам клубного чемпионата мира в Нью-Джерси произошел знаковый момент — президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль российскому вратарю Матвею Сафонову, сообщает "Лента.ру" .

Несмотря на то, что спортсмен весь матч провел в запасе, американский лидер подошел к нему, чтобы пожать руку и повесить награду на шею.

В финальном матче «Челси» разгромил ПСЖ со счетом 3:0. Сафонов, перешедший в парижский клуб из «Краснодара» в 2024 году, остался на скамейке запасных.

Церемонию совместно проводили Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино.