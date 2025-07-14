Исторические стрельбы: Таллин готовится к обороне с американскими РСЗО

Эстонские военные впервые продемонстрировали боевые возможности полученных весной HIMARS, поразив учебные морские цели размером с ведро на расстоянии 15 километров.

«Мы специально выбрали небольшие мишени, чтобы доказать точность системы», — пояснил фельдфебель Маргус Орас. По его словам, использовались учебные боеприпасы без боевой части, а реальная дальность стрельбы систем значительно превышает тестовые показатели.

Подготовка эстонских расчетов заняла четыре месяца.

«Артиллеристы успешно переквалифицировались в ракетчиков», — отметил подполковник Рауно Вийтман, назвавший эти стрельбы знаковым событием для обороны страны.

Эстония стала обладателем HIMARS в рамках крупнейшей в своей истории оборонной сделки. В декабре 2022 года Таллин заключил с США контракт на $200 миллионов, а в октябре 2023-го дополнительно заказал дальнобойные ракеты ATACMS. Полная поставка вооружений должна завершиться до конца этого года.

Особенностью учений стало участие резервистов, что свидетельствует о планах Эстонии создать массовую систему подготовки операторов HIMARS.