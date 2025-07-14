Исторические стрельбы: Таллин готовится к обороне с американскими РСЗО
На острове Сааремаа прошли исторические стрельбы из новейших американских реактивных систем залпового огня, сообщает РБК.
Эстонские военные впервые продемонстрировали боевые возможности полученных весной HIMARS, поразив учебные морские цели размером с ведро на расстоянии 15 километров.
«Мы специально выбрали небольшие мишени, чтобы доказать точность системы», — пояснил фельдфебель Маргус Орас. По его словам, использовались учебные боеприпасы без боевой части, а реальная дальность стрельбы систем значительно превышает тестовые показатели.
Подготовка эстонских расчетов заняла четыре месяца.
«Артиллеристы успешно переквалифицировались в ракетчиков», — отметил подполковник Рауно Вийтман, назвавший эти стрельбы знаковым событием для обороны страны.
Эстония стала обладателем HIMARS в рамках крупнейшей в своей истории оборонной сделки. В декабре 2022 года Таллин заключил с США контракт на $200 миллионов, а в октябре 2023-го дополнительно заказал дальнобойные ракеты ATACMS. Полная поставка вооружений должна завершиться до конца этого года.
Особенностью учений стало участие резервистов, что свидетельствует о планах Эстонии создать массовую систему подготовки операторов HIMARS.