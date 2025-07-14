«Гарантированное потепление»: как изменится климат в стране за полвека

Россия стоит на пороге радикальных климатических изменений — в течение следующих 50 лет средняя летняя температура в стране поднимется на два-три градуса. Такой прогноз озвучил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин из фонда «Природа и люди».

«Если сравнить тенденции предыдущих десятилетий с расчетами Главной геофизической обсерватории, то два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — подчеркнул эксперт.

Ученый напомнил, что за последние полвека Россия уже пережила аналогичный рост температур.

«Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — уточнил Кокорин.

Эти данные подтверждаются выводами Гидрометцентра — его научный руководитель Роман Вильфанд еще в июне указывал, что антропогенный фактор сейчас в разы превышает естественные причины глобального потепления.

Особую тревогу специалистов вызывает неравномерность процесса. Если в одних регионах изменения могут пройти относительно мягко, то другие столкнутся с засухами, лесными пожарами и перестройкой всей экосистемы.

«Мы говорим не просто о более теплой погоде — меняется вся климатическая система страны», — поясняет метеоролог.

Прогноз основан на анализе нескольких климатических моделей, учитывающих как текущие выбросы парниковых газов, так и потенциальные сценарии их сокращения. Даже при самом оптимистичном развитии событий остановить потепление уже невозможно — можно лишь замедлить его темпы.

Как отмечают в Росгидромете, наибольший рост температур ожидается в арктических регионах, где потепление идет в 2,5 раза быстрее среднемировых показателей. Это грозит не только экологическими, но и инфраструктурными проблемами для северных территорий.