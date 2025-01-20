Опасные вещества нашли в аромаингаляторах, которыми травились российские дети

Согласно данным Роспотребнадзора, в аромаингаляторах, которыми травились дети, обнаружили опасные вещества. При этом они не были указаны на маркировке продукции, сообщает Baza .

Ведомство направило письмо в адрес депутата Госдумы Дмитрия Гусева. В нем указаны результаты экспертизы, которые показали наличие опасных веществ в аромаингаляторах. В них содержатся изомеры ксилола, диэтилфталат и толуол.

Эти вещества оказывают раздражающее действие, плохо влияют на нервную и дыхательную системы, почки, печень, ЖКТ и состав крови. Более того, в объявлениях о продаже не было маркировки на русском языке, а также информации об изготовителе. Это прямое нарушение закона «О защите прав потребителей».

В адрес маркетйплейсов были направлены письма, в которых содержатся требования блокировать подобные позиции товаров в разделах «медприборы», «медизделия» и «аптека».

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке продажи аромаингаляторов для носа, популярных среди подростков. Школьники начали скупать устройства на маркетплейсах, чтобы взбодриться и «поймать кайф».

Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин рассказал, чем могут быть опасны модные у школьников аромаингаляторы, какой вред они могут нанести здоровью.