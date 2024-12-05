«Бьет прямо в голову»: школьники скупают аромаингаляторы на маркетплейсах

Школьники начали скупать аромаингаляторы на маркетплейсах, чтобы взбодриться и «поймать кайф». Предпочтение они отдают тем устройствам, которые «дают прямо в голову», сообщает Baza .

Некоторые родители сами стали заказывать детям аромаингаляторы. Так, одна из матерей оставила отзыв на маркетплейсе, отметив, что не уверена в безопасности устройства, но все равно приобрела его, потому что с ним «все детишки в школе ходят».

Судя по другим комментариям, школьники скупают аромаингаляторы и используют их на уроках, чтобы взбодриться. Дети вдыхают ингаляторы через нос и через рот. Ходить с таким устройством стало модно не только в школе, но и дома, на улице.

Многие родители начали бить тревогу. Они уверены, что запретить продажу аромаингаляторов не получится, а потому, по их мнению, надо воздействовать на детей психологически.

Ранее телефон взорвался у школьника в руках во время просмотра роликов в TikTok. Парень вовремя отреагировал и швырнул гаджет на пол.