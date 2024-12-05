Телефон взорвался у школьника в руках во время просмотра роликов в TikTok

Школьник в Нижегородской области чудом не пострадал от взрыва китайского смартфона. Телефон начал дымиться прямо в руках у одиннадцатиклассника, сообщает SHOT .

Ученик сидел в столовой борской школы №1 и смотрел ролики в TikTok. В какой-то момент смартфон Blackview BV9200 начал дымиться прямо у него в руках.

Парень вовремя отреагировал и швырнул гаджет на пол. В тот момент раздался взрыв. Ребята вынесли телефон на улицу и бросили в снег, чтобы остудить. К счастью, никто не пострадал.

Ранее электрический камин взорвался в однокомнатной квартире многоэтажки на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы. В помещении в это время была несовершеннолетняя. Она получила небольшие ожоги.