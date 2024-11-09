В однокомнатной квартире в Москве взорвался электрический камин

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SHOT: камин взорвался в «однушке» на севере Москвы

Электрический камин взорвался в однокомнатной квартире многоэтажки на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщает SHOT .

Камин взорвался на втором этаже дома примерно в 16:00. В помещении в это время была несовершеннолетняя.

Она получила небольшие ожоги. После инцидента школьница постучала соседям и попросила вызвать соответствующие службы.

Когда взорвался камин, начался пожар. Он затронул площадь 10 квадратных метров. Возгорание быстро потушили.

Ранее в центральном районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира. Житель города погиб.