Житель Петербурга погиб в пожаре в трехкомнатной квартире

В центре Петербурга возник пожар. Огненное ЧП случилось в трехкомнатной квартире. Для ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников службы спасения. Четыре человека пострадали и были отправлены в больницу. Один мужчина, к сожалению, скончался, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в Центральном районе поступило 8 ноября в 03:21 по адресу: Центральный район, ул. 5-я Советская, дом 24/13. Возгорание возникло в трехкомнатной квартире, охватив площадь 25 квадратных метров в комнате и коридоре.

В 04:26 пожар был классифицирован под дополнительным номером 1-БИС. Четыре минуты спустя последовал отказ от этого номера, и работа продолжилась по номеру 1. К 05:00 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

В результате происшествия погиб мужчина, а четверо человек получили травмы и были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Для тушения пожара было направлено 6 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.