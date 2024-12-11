Роспотребнадзор решил приостановить продажу популярных аромаингаляторов для носа

Указывается на то, что устройства свободно продаются на маркетплейсах, при этом они не содержат информации о возрастных ограничениях. Кроме того, у некоторых продавцов нет сопроводительных документов и декларации о безопасности товара.

Также отмечается, что наличие документов не всегда соответствует действительности. Специалисты в ходе мониторинга выявили незаконные декларации о безопасности «аромаингаляторов для носа»

Ранее сообщалось, что школьники начали скупать аромаингаляторы на маркетплейсах, чтобы взбодриться и «поймать кайф». Предпочтение они отдают тем устройствам, которые «дают прямо в голову».Некоторые родители сами стали заказывать детям аромаингаляторы.