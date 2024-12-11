Там могут быть наркотики: эксперт рассказал о возможном вреде аромаингаляторов

Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин рассказал, чем могут быть опасны модные у школьников аромаингаляторы, какой вред они могут нанести здоровью.

«Там может быть все, что угодно, включая наркотики. Доказательств безвредности у нас нет», — сказал Демин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что такие ингаляторы по факту используются как медицинская продукция, а сертификацию проходят как парфюмерно-ароматическая — это противоречие нужно ликвидировать.

По словам эксперта, у таких аромаингаляторов могут быть самые разные побочные эффекты, например, аллергия, отравления, поражения легких.

Ранее сообщалось о том, что школьники в России начали массово скупать на маркетплейсах ароматические ингаляторы, чтобы расслабиться и «поймать кайф». В Роспотребнадзоре заявили, что принимают оперативные меры для приостановки продаж таких ингаляторов.