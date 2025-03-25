Оглушительный грохот и падающее стекло: второе видео взрыва в Махачкале

сегодня в 11:33

Опубликовано второе видео взрыва газа в Махачкале с камер видеонаблюдения

Mash опубликовал второе видео взрыва газа в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Судя по видео, прозвучал громкий взрыв. У квартир повыбивало окна. Стекла упали на припаркованные автомобили.

У многих машин сработала сигнализация. Взорвался, предположительно, баллон с газом.

Предварительно, взрыв повредил около 30 квартир. В результате произошедшего пострадали 2 человека.

Еще 25 марта произошел взрыв газа в салоне сотовой связи в Махачкале. Там пострадали четыре человека.