Оглушительный грохот и падающее стекло: второе видео взрыва в Махачкале
Опубликовано второе видео взрыва газа в Махачкале с камер видеонаблюдения
Фото - © скриншот
Mash опубликовал второе видео взрыва газа в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.
Судя по видео, прозвучал громкий взрыв. У квартир повыбивало окна. Стекла упали на припаркованные автомобили.
У многих машин сработала сигнализация. Взорвался, предположительно, баллон с газом.
Предварительно, взрыв повредил около 30 квартир. В результате произошедшего пострадали 2 человека.
Еще 25 марта произошел взрыв газа в салоне сотовой связи в Махачкале. Там пострадали четыре человека.