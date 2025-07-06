В Калуге спустя два дня сняли ограничения с работы аэропорта

сегодня в 09:34

Аэропорт Калуги снова может отправлять и принимать самолеты, Росавиация сняла все ограничения, которые были введены в воздушной гавани 4 июля, об этом в официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

О том, что работа воздушной гавани приостанавливалась, Кореняко сообщил 4 июля. Тогда в аэропорту приостановили отправку самолетов и запретили посадку прибывающим воздушным судам с кодом ИКАО: UUBC.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил представитель Росавиации.

Ранее Кореняко сообщил, что Росавиация приостанавливала работу аэропортов в Московском регионе. За время действия ограничений 174 рейса отменили, еще 47 отложили.