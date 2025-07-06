В среднем пенсия неработающих пенсионеров в РФ составляет 24 тыс рублей

В среднем пенсия неработающих пенсионеров в РФ перешагнула отметку 24 тыс. рублей в месяц. Исследование проводилось в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Соцфонда России.

По состоянию на 1 апреля, средний размер пенсии составил 24 019 рублей.

1 января показатель был меньше — 23,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия у российских летчиков-испытателей составляет 163,1 тыс. рублей в месяц. При этом работающим жителям страны той же категории платят 151 034 рублей, а неработающим — 167,1 тыс.