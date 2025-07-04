Средняя пенсия летчиков-испытателей превышает 160 тыс. рублей в месяц

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Средний размер пенсии летчиков-испытателей в РФ и составляет более 160 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, сообщает РИА Новости .

Средний размер пенсии российских летчиков-испытателей 1 апреля текущего года составил 163 120 рублей в месяц.

Средняя пенсия выросла примерно на 13 тыс. рублей, если проводить сравнение с 1 января.

Также отмечается, что средняя пенсия работающих россиян этой категории составляет 151 034 рублей, а неработающих — 167 107 рублей.

Ранее сенатор Ольга Епифанова прокомментировала инициативу по автоматическому переводу накопительных пенсий россиян из негосударственных пенсионных фондов в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она отметила, что вероятность реализации такой меры невысока, поскольку требуется серьезное законодательное обсуждение и согласование с участниками рынка.